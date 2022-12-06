Учёные: невысокие мужчины действительно имеют черты психопатов

Один из авторов работы отметил, что когда люди «не могут быть физически грозными, вместо этого они могут стать психологически грозными». Учёные исследовали так называемый «комплекс Наполеона».

Они опросили 367 мужчин и женщин, спрашивали участников, насколько сильно они согласны с такими фразами, как «Я склонен манипулировать другими, чтобы добиться своего». По ответам им выставлялся балл, который указывал на то, насколько сильно они демонстрировали психопатию, нарциссизм и макиавеллизм. Каждый участник также должен был указать свой рост, а также сказать, насколько он доволен этим.

Результаты показали, что низкорослые участники обоих полов, которые хотели бы быть выше, имели более высокие баллы по всем трём чертам тёмной триады. Однако нарциссизм был особенно силён у мужчин.