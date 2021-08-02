Учёные обеспокоились растущей «мёртвой зоной» в океане

В гипоксической зоне, которую также принято называть «мёртвой зоной», уровень кислорода, растворённого в воде, резко падает. Это делает данную область непригодной для жизни. Некоторые морские организмы покидают зону, но те, кто не может этого сделать, вымирают. Прямо сейчас «мёртвая зона» около штата Орегон составляет около 100 метров в ширину. Однако эксперты ожидают её роста. К концу лета ситуация должна усугубиться.

«Это один из всадников изменения климата в море», — говорит один из исследователей, отсылая к всадникам апокалипсиса. Учёные утверждают, что появляется всё больше свидетельств того, что глобальное потепление — фактор образования «мёртвых зон». Дело в том, что более тёплая вода может растворять меньше кислорода.