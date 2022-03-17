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Учёные: обезьяны начинают играть, когда хотят избежать конфликтов

Это обнаружилось в ходе недавнего исследования
Обезьяны-ревуны, как оказалось, могут подключаться к игре не просто так. Одна из причин такого поведения - их стремление снизить напряжение в группе сородичей и избежать конфликтов. Подробнее об этом - в материале.
Учёные: обезьяны начинают играть, когда хотят избежать конфликтов

Во время игры обезьяны-ревуны могут корчить друг другу рожицы, жестикулировать, висеть на хвосте вниз головой. Причём такие действия на самом деле требуют от них много энергии. Специалисты из Великобритании, Бразилии, Испании выяснили, какие преимущества животным даёт такое поведение. Наблюдали учёные за обезьянами, проживающими в Коста-Рике и Мексике.

Прежде всего, оказалось, что чем больше становилась группа обезьян, тем больше времени взрослые особи проводили за игрой. В целом молодые играли не так долго, как более зрелые животные, а самцы - не так долго, как самки. Также играть обезьяны-ревуны начинали больше, когда ели фрукты. Объясняют это эксперты тем, что пища - ценный ресурс и может привести к конфликтам в группе.

Учёные: обезьяны начинают играть, когда хотят избежать конфликтов

Исследователи заключают, что игра у обезьян-ревунов играет главную роль в снижении напряжённости в группе. Именно таким образом они не допускают в своём сообществе развития конфликтов.

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