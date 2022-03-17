Учёные: обезьяны начинают играть, когда хотят избежать конфликтов

Во время игры обезьяны-ревуны могут корчить друг другу рожицы, жестикулировать, висеть на хвосте вниз головой. Причём такие действия на самом деле требуют от них много энергии. Специалисты из Великобритании, Бразилии, Испании выяснили, какие преимущества животным даёт такое поведение. Наблюдали учёные за обезьянами, проживающими в Коста-Рике и Мексике.

Прежде всего, оказалось, что чем больше становилась группа обезьян, тем больше времени взрослые особи проводили за игрой. В целом молодые играли не так долго, как более зрелые животные, а самцы - не так долго, как самки. Также играть обезьяны-ревуны начинали больше, когда ели фрукты. Объясняют это эксперты тем, что пища - ценный ресурс и может привести к конфликтам в группе.