Учёные обманули помидоры и добились повышения урожайности

Кратко о работе пишет ТАСС. Исследователи использовали эпигенетику, то есть методы изменения активности генов или фенотипа клетки. Авторы работы привили стебель одного томата к корням другого. Причём у этого корня были изменены эпигенетические метки ради повышения активности гена MSH1. Он обычно становится активным в случае, когда растение переживает засуху. Из-за этого томат становится устойчивее к непогоде.

В результате эксперимента активность MSH1 увеличилась у обоих растений. Их урожайность затем в среднем выросла на 35%. Что интересно, потомки томатов тоже получили это свойство и были более урожайны. Эффект сохранялся как минимум на пяти поколениях.