Учёные обнародовали новые сведения о происхождении жизни на Земле

По мере развития жизни потребность в определенных металлах менялась, но ученые хотели определить, какие металлы могли быть доступны, когда микробы впервые появились миллиарды лет назад, ради этих целей они изучали литосферу.

Миллиарднолетние породы и минералы часто являются единственным прямым источником информации о ранней истории Земли. Это связано с тем, что в породах и минералах содержится информация о составе Земли на момент их формирования.

Исследователи провели эксперименты с высоким давлением и высокой температурой и применили их результаты к раннеземным цирконам - прочному типу минералов, собранных на территории Западной Австралии, чтобы определить давление кислорода, содержание хлора и температуру литосферных жидкостей миллиарды лет назад. Затем они ввели эту информацию в компьютерные модели.

Многие исследователи происхождения жизни, например, считают медь вероятным компонентом химического состава, который мог привести к возникновению жизни, однако модель такого не показала. Одним из металлов, который они исследовали и который мог быть доступен в высоких концентрациях, был марганец.

Ученые посчитали, что такие металлы, как марганец, могут функционировать как важные звенья между ранней Землей и формирующимися биологическими системами на ее поверхности.