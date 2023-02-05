Наука и технологии
20:37, 05 февраля 2023
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Учёные обнаружили 8 странных сигналов из космоса

С помощью ИИ

Учёные создали систему искусственного интеллекта (ИИ), которая обнаруживает подозрительные сигналы из космоса. Программа ищет их в данных радиотелескопов.

Учёные обнаружили 8 странных сигналов из космоса

Фото: Unsplash

Исследователи уже обнаружили восемь интересных сигналов, которые пропустил классический алгоритм. Впрочем, скорее всего, эти сигналы не исходят от внеземного разума, а являются редкими случаями радиопомех.

Тем не менее, результаты учёных показывают, что методы искусственного интеллекта могут играть важную роль в поисках внеземного разума.

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