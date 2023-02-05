Учёные обнаружили 8 странных сигналов из космоса

20:37, 05 февраля 2023
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Учёные обнаружили 8 странных сигналов из космосаС помощью ИИ
Учёные создали систему искусственного интеллекта (ИИ), которая обнаруживает подозрительные сигналы из космоса. Программа ищет их в данных радиотелескопов.
Фото: Unsplash
Исследователи уже обнаружили восемь интересных сигналов, которые пропустил классический алгоритм. Впрочем, скорее всего, эти сигналы не исходят от внеземного разума, а являются редкими случаями радиопомех.
Тем не менее, результаты учёных показывают, что методы искусственного интеллекта могут играть важную роль в поисках внеземного разума.