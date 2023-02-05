Учёные обнаружили 8 странных сигналов из космоса

Исследователи уже обнаружили восемь интересных сигналов, которые пропустил классический алгоритм. Впрочем, скорее всего, эти сигналы не исходят от внеземного разума, а являются редкими случаями радиопомех.

Тем не менее, результаты учёных показывают, что методы искусственного интеллекта могут играть важную роль в поисках внеземного разума.