Учёные обнаружили «ахиллесову пяту» у кобелей

Обычно эта опухоль поражает половые органы собаки. Случаи поражения пасти и носа более редки. По внешнему виду опухоль часто напоминает цветную капусту.

Как выяснилось, поражения пасти и носа всё же чаще встречаются у самцов. Исследователи считают, что это связано с различиями в поведении: кобели проводят больше времени, обнюхивая и облизывая гениталии самок.

В ходе исследования учёные изучили базу данных почти 2000 случаев болезни со всего мира и обнаружили, что только 32 опухоли поражали нос или рот. Из них 27 случаев были у кобелей.