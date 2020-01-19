Наука и технологии
Сегодня 16:51
Учёные обнаружили автоматический способ очищать сточные воды
Помогут микроорганизмы
Учёные из Курчатовского института обнаружили, что фотосинтезирующие микроорганизмы Chlorella vulgari могут удалять из талых сточных вод загрязнители. Таким способом воду можно очищать и отправлять для повторного использования в городе.
Метод учёные позволит очищать различные виды сточных вод: и хозяйственно-бытовые, и ливневые, и талые. После внедрения микроорганизмов такие воды можно будет использовать для различных городских нужд, например, полива растений, дорог и тротуаров. В качестве питьевой такую воду применять не получится.
Микроорганизмы Chlorella в ходе своего роста могут удалять из жидкости органические примеси и снижать их концентрацию на 39%. Интересно, что эти микроводоросли способны очищать не только воду, но и воздух, причём эффективнее деревьев.
В ближайшее время учёные планируют испытать технологию на улице. Если она заинтересует бизнес и городские власти, то может стать частью городского ландшафта в недалёкой перспективе.