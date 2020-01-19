Учёные обнаружили автоматический способ очищать сточные воды

Метод учёные позволит очищать различные виды сточных вод: и хозяйственно-бытовые, и ливневые, и талые. После внедрения микроорганизмов такие воды можно будет использовать для различных городских нужд, например, полива растений, дорог и тротуаров. В качестве питьевой такую воду применять не получится.

Микроорганизмы Chlorella в ходе своего роста могут удалять из жидкости органические примеси и снижать их концентрацию на 39%. Интересно, что эти микроводоросли способны очищать не только воду, но и воздух, причём эффективнее деревьев.

В ближайшее время учёные планируют испытать технологию на улице. Если она заинтересует бизнес и городские власти, то может стать частью городского ландшафта в недалёкой перспективе.