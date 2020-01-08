Учёные обнаружили большую «волну» газа в Галактике

Газовый поток, по сути, соединяет множество областей активного звездообразования. Найти его удалось с помощью данных телескопа Gaia. Учёные проанализировали их и составили 3D-карту распределения межзвёздного вещества в Млечном Пути. В ходе работы обнаружилась волнообразная структура, которая простирается вверх и вниз от плоскости галактики на 500 световых лет. Её длина составляет 9000 световых лет.

Учёные назвали это самым большим известным газообразным объектом. У исследователей есть гипотеза о том, как он мог образоваться. Вероятно, его формирование вызвало столкновение Млечного Пути с меньшей по размеру галактикой.

Структура получила название «волны Рэдклифф» в честь коллег учёных из гарвардского Института перспективных исследований Рэдклиффа.