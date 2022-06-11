Учёные обнаружили, что «безвредные» мутации на самом деле опасны

Новое исследование было проведено на дрожжах. Учёные с помощью редактирования ДНК внесли в организмы мутации. Затем они проверяли их эффективность: помещали в колбу равное количество нормальных и мутантных дрожжей и давали им немного подрасти. Проверка простая: если мутация понизила приспособленность, то учёные увидели бы больше нормальных дрожжей при отборе проб из колбы.

Исследователи увидели, что в целом класс мутаций, который должен был быть нейтральным, таковым не являлся. Эти мутации всё-таки немного снижали приспособленность дрожжей.