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Учёные обнаружили, что «безвредные» мутации на самом деле опасны

Это показал эксперимент на дрожжах
Мутации — это двигатель эволюции, именно они позволяют организмам изменяться и приспосабливаться. Считалось, что большинство мутаций нейтральны и не влияют на приспособленность существа. Однако оказалось, что значительная категория мутаций не так нейтральна, как мы думали.
Учёные обнаружили, что «безвредные» мутации на самом деле опасны

Новое исследование было проведено на дрожжах. Учёные с помощью редактирования ДНК внесли в организмы мутации. Затем они проверяли их эффективность: помещали в колбу равное количество нормальных и мутантных дрожжей и давали им немного подрасти. Проверка простая: если мутация понизила приспособленность, то учёные увидели бы больше нормальных дрожжей при отборе проб из колбы.

Исследователи увидели, что в целом класс мутаций, который должен был быть нейтральным, таковым не являлся. Эти мутации всё-таки немного снижали приспособленность дрожжей.

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