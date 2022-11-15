Наука и технологии
18:55, 15 ноября 2022
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Учёные обнаружили, что даже у сперматозоидов есть «индивидуальность»

Они разные даже у одного мужчины

Группа учёных обнаружила, что поведение сперматозоидов регулируется отчасти индивидуальным составом ДНК, куда больше, чем генетическим кодом мужчины в целом. Это открытие позволяет лучше понять, как клетки спермы конкурируют между собой за шанс оплодотворить яйцеклетку.

Учёные обнаружили, что даже у сперматозоидов есть «индивидуальность»

Исследование, в котором основное внимание уделяется плавательному поведению сперматозоидов, впервые установило прямое влияние мутации. «До сих пор преобладала точка зрения, что эта изменчивость поведения при плавании отражает общую генетику самца, а не изменчивую генетику отдельных сперматозоидов», — пояснили учёные. Однако теперь стало ясно, что у сперматозоидов есть подобие индивидуальности.

Исследователи изучали сперму рыб. Оказалось, что поведение клеток не зависит от длины жгутика у нормальных и мутировавших образцов. Зато между ними наблюдалась большая вариабельность скорости плавания. Во многих случаях мутировавшие образцы плавали с меньшей и большей скоростью, чем нормальные.

Источник фото:pixabay
Источник:Phys.org
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