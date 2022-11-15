Учёные обнаружили, что даже у сперматозоидов есть «индивидуальность»

Исследование, в котором основное внимание уделяется плавательному поведению сперматозоидов, впервые установило прямое влияние мутации. «До сих пор преобладала точка зрения, что эта изменчивость поведения при плавании отражает общую генетику самца, а не изменчивую генетику отдельных сперматозоидов», — пояснили учёные. Однако теперь стало ясно, что у сперматозоидов есть подобие индивидуальности.

Исследователи изучали сперму рыб. Оказалось, что поведение клеток не зависит от длины жгутика у нормальных и мутировавших образцов. Зато между ними наблюдалась большая вариабельность скорости плавания. Во многих случаях мутировавшие образцы плавали с меньшей и большей скоростью, чем нормальные.