Учёные обнаружили, что комары умнее, чем считалось раньше

Кратко о работе учёных рассказывает издание Naked Science. Исследователи выяснили, что мозг этих насекомых состоит примерно из 200 тысяч нейронов и других клеток. У человека, например, в мозге насчитывается 86 млрд нейронов. Конечно, это несравнимые числа, но для комаров и дрозофилов даже 200 тысяч — много.

Количество клеток, кстати, подсчитали с помощью изотропного фракцинатора. Для этого учёным пришлось разрушить мозг насекомых.

Если быть точнее, у мушки Drosophila melanogaster оказалось около 199 380 клеток мозга. У трёх видов комаров насчитали 217, 223 и 225 тысяч клеток.

Учёные пришли к выводу, что наука могла недооценивать интеллект комаров и дрозофил.