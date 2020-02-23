Учёные обнаружили, что лекарства от депрессии могут вызывать зависимость

Исследователи описали нечто вроде абстинентного синдрома, связанного с антидепрессантами. Этим термином называют группу симптомов, возникающих при полном прекращении приёма психоактивного вещества, часто наркотиков.

Учёные изучили данные, собранные в течение шестидесяти лет. Они обнаружили, что после внезапной отмены антидепрессантов люди часто начинают испытывать головную боль, бессонницу, беспокойство, усталость и даже диарею, а также симптомы, похожие на те, что сопровождают простуду.

Исследователи считают, что врачи часто назначают людям антидепрессанты и даже не объясняют, как правильно прекратить их приём. Авторы работы в целом скептически относятся к данным препаратам, напоминая, что они изменяют сознание и никогда не были предназначены для постоянного применения.