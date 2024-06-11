Наука и технологии
Опубликовано 11 июня 2024, 04:30
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Учёные обнаружили, что лошадей одомашнивали как минимум дважды

Но одна из попыток оказалась неудачной
Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, лошадей пытались одомашнить минимум два раза. Генетические данные позволяют предположить, что ботайские охотники-собиратели в Центральной Азии были первыми, кто приручил животных для получения молока и мяса около 5000 лет назад. Однако эта попытка провалилась.
Учёные обнаружили, что лошадей одомашнивали как минимум дважды
© Ludovic Orlando

Учёные обнаружили, что после ботайских охотников-собирателей в Центральной Азии одомашнить лошадей пытались другие люди. Они жили к северу от Кавказских гор. Произошло это примерно 4200 лет назад. В итоге всего за несколько столетий лошади из диких стали домашними.

В рамках исследования специалисты изучили ДНК 475 древних лошадей, живших ещё 50 000 лет назад, и 77 современных лошадей. Далее они объединили эту информацию с радиоуглеродным датированием и археологическими данными, чтобы узнать сроки одомашнивания лошадей.

Учёные обнаружили, что лошадей одомашнивали как минимум дважды
© LUDOVIC ORLANDO

Новые генетические данные показывают, что домашние лошади примерно 4200 лет назад ускакали со степей территории нынешней юго-западной России и начали распространяться по Европе и Азии, вытесняя диких лошадей.

Команда учёных обнаружила, что по мере того, как лошади начали распространяться, время их генерации сократилось с чуть более семи лет до примерно четырёх лет. Другие генетические данные свидетельствуют, что размножались близкородственные лошади. Но ни одна из этих вещей не происходит естественным путём. Факты указывают на то, что люди контролировали разведение лошадей с целью увеличения их численности и отбора по определённым признакам. В частности, по явным признакам одомашнивания.