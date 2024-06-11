Учёные обнаружили, что лошадей одомашнивали как минимум дважды

Учёные обнаружили, что после ботайских охотников-собирателей в Центральной Азии одомашнить лошадей пытались другие люди. Они жили к северу от Кавказских гор. Произошло это примерно 4200 лет назад. В итоге всего за несколько столетий лошади из диких стали домашними.

В рамках исследования специалисты изучили ДНК 475 древних лошадей, живших ещё 50 000 лет назад, и 77 современных лошадей. Далее они объединили эту информацию с радиоуглеродным датированием и археологическими данными, чтобы узнать сроки одомашнивания лошадей.