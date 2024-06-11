Учёные обнаружили, что лошадей одомашнивали как минимум дважды

Учёные обнаружили, что лошадей одомашнивали как минимум дваждыНо одна из попыток оказалась неудачной
Учёные обнаружили, что после ботайских охотников-собирателей в Центральной Азии одомашнить лошадей пытались другие люди. Они жили к северу от Кавказских гор. Произошло это примерно 4200 лет назад. В итоге всего за несколько столетий лошади из диких стали домашними.
В рамках исследования специалисты изучили ДНК 475 древних лошадей, живших ещё 50 000 лет назад, и 77 современных лошадей. Далее они объединили эту информацию с радиоуглеродным датированием и археологическими данными, чтобы узнать сроки одомашнивания лошадей.
Новые генетические данные показывают, что домашние лошади примерно 4200 лет назад ускакали со степей территории нынешней юго-западной России и начали распространяться по Европе и Азии, вытесняя диких лошадей.
Команда учёных обнаружила, что по мере того, как лошади начали распространяться, время их генерации сократилось с чуть более семи лет до примерно четырёх лет. Другие генетические данные свидетельствуют, что размножались близкородственные лошади. Но ни одна из этих вещей не происходит естественным путём. Факты указывают на то, что люди контролировали разведение лошадей с целью увеличения их численности и отбора по определённым признакам. В частности, по явным признакам одомашнивания.