Учёные обнаружили, что мыши умеют сжигать жир по команде мозга

Наука долгое время считала, что нервная и иммунная системы взаимодействуют для управления висцеральным жиром. Однако кое-что заставило исследователей изучить этот вопрос снова.

В эксперименте с мышами учёные определили особые области в головном мозге мышей, которые ответственны за управление висцеральным жиром. Также авторы новой работы идентифицировали что-то наподобие посредника, который транслирует нейронные сигналы. В роли такого посредника выступают врождённые лимфоидные клетки 2 типа (ILC2). Они получают «указания» от гипоталамуса и помогают регулировать висцеральный жир.

Конечно, пока нельзя сказать, что нечто подобное есть у человека. Однако перспективы у открытия есть: оно может помочь найти быстрый способ сжигания жира по команде мозга.