Учёные обнаружили, что «отпечатки пальцев» мозга человека со временем изменяются

В ходе проведённого исследования швейцарские учёные анализировали связи между различными отделами мозга. Для этого использовались результаты МРТ. В зависимости от вида деятельности, которым занят человек в настоящий момент, «карты нейронной сети» мозга (коннектомы) отличаются друг от друга.

Оказалось, что быстрее всего «отпечатки пальцев» мозга возникают в сенсорных областях (в особенности в таких, которые отвечают за зрительное восприятие, движение глаз, визуальное внимание).

В дальнейшем, как предполагают исследователи, полученные результаты способны помочь врачам следить за развитием и возникновением заболеваний. По мнению авторов, особенности мозга, эти «отпечатки пальцев», исчезают в процессе развития болезни.