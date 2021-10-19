Учёные обнаружили, что «отпечатки пальцев» мозга человека со временем изменяются

Учёные обнаружили, что «отпечатки пальцев» мозга человека со временем изменяютсяЭтот факт поможет медикам следить за развитием некоторых заболеваний
Ранее учёные из Йельского университета обнаружили, что каждый человек имеет индивидуальные «отпечатки пальцев» мозга. Швейцарские исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны пошли дальше и смогли получить изображение этого «отпечатка» ещё быстрее (за 1 минуту 40 секунд), а также заметили, что со временем он меняется.
В ходе проведённого исследования швейцарские учёные анализировали связи между различными отделами мозга. Для этого использовались результаты МРТ. В зависимости от вида деятельности, которым занят человек в настоящий момент, «карты нейронной сети» мозга (коннектомы) отличаются друг от друга.
Оказалось, что быстрее всего «отпечатки пальцев» мозга возникают в сенсорных областях (в особенности в таких, которые отвечают за зрительное восприятие, движение глаз, визуальное внимание).
В дальнейшем, как предполагают исследователи, полученные результаты способны помочь врачам следить за развитием и возникновением заболеваний. По мнению авторов, особенности мозга, эти «отпечатки пальцев», исчезают в процессе развития болезни.