Учёные обнаружили, что попугаи знают основы статистики

«Открытие того, что эти пернатые умеют пользоваться азами статистики, особенно интересно в контексте того, что мозг попугаев значительно меньше в процентном отношении, чем у человека, и при этом он имеет совершенно иную структуру», — говорят учёные.

Ранее такие умственные способности обнаруживали только у людей и высших приматов. В новом исследовании учёные решили изучить интеллект попугаев кеа, используя задачи, схожие с теми, с которыми справлялись человеческие младенцы.

В итоге птицы смогли оценить вероятность того, какую по цвету палочку вытянули исследователи из коробок. Если попугали находили нужную палочку, то получали угощение. А делали они это успешно.