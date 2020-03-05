Наука и технологии
Сегодня 16:38
Учёные обнаружили, что попугаи знают основы статистики
По крайней мере теорию вероятностей
Учёные из Новой Зеландии обнаружили, что попугаи кеа знают основы статистики. Они могут оценивать вероятность выпадения палочек определённого цвета на основе их относительного количества.
«Открытие того, что эти пернатые умеют пользоваться азами статистики, особенно интересно в контексте того, что мозг попугаев значительно меньше в процентном отношении, чем у человека, и при этом он имеет совершенно иную структуру», — говорят учёные.
Ранее такие умственные способности обнаруживали только у людей и высших приматов. В новом исследовании учёные решили изучить интеллект попугаев кеа, используя задачи, схожие с теми, с которыми справлялись человеческие младенцы.
В итоге птицы смогли оценить вероятность того, какую по цвету палочку вытянули исследователи из коробок. Если попугали находили нужную палочку, то получали угощение. А делали они это успешно.