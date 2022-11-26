Учёные обнаружили, что риск заражения одним вирусом зависит от группы крови

21:32, 26 ноября 2022
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Учёные обнаружили, что риск заражения одним вирусом зависит от группы кровиРечь о болезни, поражающей детей
Учёные из Каролинского института в Швеции обнаружили, что риск заражения парвовирусом зависит от группы крови. Этот вирус — классическая причина детской сыпи.
Фото: unsplash
Группа крови — это, по сути, совокупность индивидуальных антигенных характеристик эритроцитов. Всё зависит от того, какие антигены расположены на их поверхности. Один из антигенов — это резус-фактор. Он может присутствовать в виде модификаций, обозначаемых буквами D, C, c, E, e.
Оказалось, что люди с модификацией Rh(D) имеют наиболее высокий риск заражения парвовирусом. Не исключено, что данный антиген нужен вирусу для проникновения в клетку.