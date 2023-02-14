Учёные обнаружили, что спонтанный секс не лучше запланированного

Исследователи из Йоркского университета обнаружили, что нет никакой разницы в страсти или удовлетворении между запланированным и спонтанным сексом. В первом исследовании команда опросила более 300 человек, состоящих в романтических отношениях. Они обнаружили, что одобрение идеи спонтанного секса лучше коррелирует с сообщаемым удовлетворением.

Однако во втором исследовании, которое включало ежедневные опросы более 100 пар в течение трёх недель, учёные увидели, что нет никакой разницы в удовлетворённости от сексуального контакта, будь он спланированным или спонтанным.

В целом исследователи убедились, что люди поддерживают идеал спонтанного секса. Но когда дело доходит до практики, нет убедительных доказательств того, что спонтанный половой акт удовлетворяет больше.