Наука и технологии
16:26, 14 февраля 2023
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Учёные обнаружили, что спонтанный секс не лучше запланированного

Не нужно бояться быть «скучными»

В культуре распространено мнение, что спонтанный секс более страстный, а значит более качественный. Однако учёные выяснили, что на самом деле запланированный половой акт ничуть не хуже.

Учёные обнаружили, что спонтанный секс не лучше запланированного

Фото: Unsplash

Исследователи из Йоркского университета обнаружили, что нет никакой разницы в страсти или удовлетворении между запланированным и спонтанным сексом. В первом исследовании команда опросила более 300 человек, состоящих в романтических отношениях. Они обнаружили, что одобрение идеи спонтанного секса лучше коррелирует с сообщаемым удовлетворением.

Однако во втором исследовании, которое включало ежедневные опросы более 100 пар в течение трёх недель, учёные увидели, что нет никакой разницы в удовлетворённости от сексуального контакта, будь он спланированным или спонтанным.

В целом исследователи убедились, что люди поддерживают идеал спонтанного секса. Но когда дело доходит до практики, нет убедительных доказательств того, что спонтанный половой акт удовлетворяет больше.

Источник:DailyMail
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