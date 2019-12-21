Учёные обнаружили, что время суток влияет на память

Ген нашли у мышей, когда изучали, как они исследуют новые объекты. Животным давали несколько минут на знакомство с предметом, а затем убирали его и спустя какое-то время показывали повторно. Чтобы понять, хорошо ли мыши запомнили объект, исследователи следили за тем, сколько времени подопытные тратили на повторное изучение.

Во время эксперимента учёные обнаружили неожиданную закономерность. Оказалось, что мыши лучше запоминали объекты, если в первый раз видели их во время, предшествующее пробуждению в обычные дни, а во второй — в то время суток, когда животные должны были уже засыпать.

Затем учёные повторили эксперимент с мышами без гена, кодирующего белок BMAL1, который связан с циркадными ритмами. Эти мыши оказались более забывчивыми.