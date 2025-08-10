Учёные обнаружили чёрную дыру с массой в 36 млрд раз больше, чем Солнце

Масса чёрной дыры в 36 млрд раз больше массы Солнца, что в 10 000 раз превышает массу чёрной дыры в центре Млечного Пути. Галактика, где нашли новый космический объект, названа так из-за кольца Эйнштейна — эффекта гравитационного линзирования — искривления света, исходящего от ещё более удалённой галактики. Это указывает на её принадлежность к галактикам-остаткам, образовавшимся в результате слияния нескольких меньших галактик. «Космическая подкова» — единственная яркая галактика в своей группе, что свидетельствует о поглощении других галактик.

Для измерения массы чёрной дыры использовались методы гравитационного линзирования и звёздной кинематики. Обычно надёжным методом является отслеживание движения звёзд, но для далёких галактик он менее эффективен. Объединение этих методов позволило измерить массу чёрной дыры на большем расстоянии.