Учёные обнаружили эмоции на мордах у мышей

В частности, учёные били мышей током по хвосту, давали им поесть сладкий сахар или горький хинин, делали животным инъекции, вызывающие недомогание, а также провоцировали активное или пассивное избегание. Всё это делалось не просто так, а с целью увидеть определённую эмоциональную реакцию.

Каждое из этих действий вызывало изменение выражения морды мышей. Чтобы увидеть их чётко, исследователи записывали животных на камеру, предварительно зафиксировав им головы. Затем видеозаписи проходили программную обработку. Как оказалось, в ответ на каждый раздражитель мускулатура морды мышей изменялась определённым образом. В итоге было выделено шесть выражений морды. Они соответствовали удовольствию, отвращению, боли, недомоганию, активному страху, пассивному страху.