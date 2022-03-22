Учёные обнаружили ещё одно сходство обезьян с человеком

Специалисты из Уорикского университета (Великобритания) обнаружили, что у диких орангутанов есть определённые «вокальные личности», и они зависят от социальных групп, в которых живут и общаются обезьяны. Полученные в ходе исследования данные были опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution. Это открытие позволит понять, как происходило развитие голоса и языка у людей.

Доктор Адриано Р. Ламейра с факультета психологии Уорикского университета вместе с коллегами записал крики примерно 70 человекообразных обезьян в шести различных популяциях (были и большие, и малые группы). Жили эти орангутаны в болотах и ​​низких тропических лесах Юго-Восточной Азии.