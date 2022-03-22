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Учёные обнаружили ещё одно сходство обезьян с человеком

Оно связано с языком
Эксперты из Уорикского университета (Великобритания) в ходе недавнего исследования выяснили, что «словарь» орангутанов формируется и изменяется в зависимости от социальных групп, в которых они находятся. То же самое происходит у людей. Подробнее - в статье.
Учёные обнаружили ещё одно сходство обезьян с человеком

Специалисты из Уорикского университета (Великобритания) обнаружили, что у диких орангутанов есть определённые «вокальные личности», и они зависят от социальных групп, в которых живут и общаются обезьяны. Полученные в ходе исследования данные были опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution. Это открытие позволит понять, как происходило развитие голоса и языка у людей.

Доктор Адриано Р. Ламейра с факультета психологии Уорикского университета вместе с коллегами записал крики примерно 70 человекообразных обезьян в шести различных популяциях (были и большие, и малые группы). Жили эти орангутаны в болотах и ​​низких тропических лесах Юго-Восточной Азии.

Учёные обнаружили ещё одно сходство обезьян с человеком

Выяснилось, что в больших социальных группах обезьяны использовали при общении множество оригинальных звуков. Также они постоянно пробовали разные варианты звучания и некоторые из этих вариантов изменялись либо отбрасывались. В группах с меньшей плотностью орангутаны в основном использовали обычные, более устоявшиеся крики. При этом несмотря на то что они мало экспериментировали со звуками, они всегда сохраняли в своём «словаре» новый вариант крика. Поэтому их репертуар был больше, чем в крупных группах.

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