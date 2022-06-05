Учёные обнаружили ещё одну опасность лишнего веса

Диабет первого типа — это хроническое заболевание, которое оказывает влияние на способность организма перерабатывать глюкозу. В большинстве случаев болезнь выявляется в раннем возрасте. Недавние исследования на детях младшего возраста показали связь между повышенным ИМТ и риском развития диабета первого типа, но данных о подростковом возрасте почти не было. При этом примерно 50% случаев болезни развились с 18 лет.

Новое исследование закрывает пробел. В нём участвовали израильские подростки в возрасте 16–19 лет. Оказалось, что по сравнению с подростками с оптимальным ИМТ, тинейджеры с ожирением имели вдвое больший риск развития диабета первого типа. Просто избыточный вес тоже повышал риск на 54%.