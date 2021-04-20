Учёные обнаружили естественный блокиратор землетрясений

Кратко об исследовании рассказывает Naked Science. Авторы работы изучали Альпийский разлом Новой Зеландии. Там в ближайшие 50 лет ожидается разрушительное землетрясение. Учёные собрали образцы отложений в шести местах вдоль Альпийского разлома. Эти образцы помогли определить характер 20 землетрясений за последние 4000 лет.

Также учёные провели компьютерное моделирование. Модель показала, что разломы могут выступать барьерами для сильных землетрясений. Они как бы «пропускают» одни землетрясения, тем самым не давая увеличить мощность другим. В частности, землетрясения магнитудой 6-7 могут прервать цепочку более сильных.

Данный механизм назвали сейсмическими «воротами».