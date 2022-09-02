Учёные обнаружили хитрый способ фокусников обманывать зрителей

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Учёные обнаружили хитрый способ фокусников обманывать зрителейНе проморгайте их трюк
Специалисты провели исследование, чтобы выяснить, как фокусникам удаётся обманывать зрителей. Похоже, что они разгадали один из их секретов. Работу опубликовали в журнале Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice.
Учёные выяснили, что при выполнении сложных трюков фокусники чаще моргают. Предполагается, что таким образом они вынуждают зрителей неосознанно синхронизировать моргание, что повышает шансы людей пропустить обманные действия.
Когда фокусник увеличивает частоту моргания, это становится сигналом для аудитории, что сейчас не происходит ничего важного. На самом деле в эти моменты выступающие совершают ловкие движения руками, чтобы обмануть людей.