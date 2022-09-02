Учёные обнаружили хитрый способ фокусников обманывать зрителей

Учёные выяснили, что при выполнении сложных трюков фокусники чаще моргают. Предполагается, что таким образом они вынуждают зрителей неосознанно синхронизировать моргание, что повышает шансы людей пропустить обманные действия.

Когда фокусник увеличивает частоту моргания, это становится сигналом для аудитории, что сейчас не происходит ничего важного. На самом деле в эти моменты выступающие совершают ловкие движения руками, чтобы обмануть людей.