Учёные обнаружили «мощёную дорогу» на океанском дне

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Учёные обнаружили «мощёную дорогу» на океанском днеНо на самом деле это геологическое образование
Учёные изучали хребет Лилиуокалани на дне Тихого океана и нашли там странное образование, которое выглядит как мощёная дорога. Оказалось, что это последствия древней активной вулканической геологии.
Исследователи даже опубликовали видео с этой «дорогой». Комментаторы, увидев образование, долго обмениваются мнениями о том, как это странно выглядит. Дорога, выглядящая как искусственная, и при этом находящаяся на океанском дне, где не могла бы появиться, действительно впечатляет.
Учёные предположили, что эти трещины, вероятно, появились из-за нагревания и охлаждения от многочисленных вулканических извержений.
Недавно археологи, работающие в долине Кумайра в Омане, обнаружили каменную настольную игру возрастом около 4 тысяч лет. Это могла быть предшественница древней ближневосточной игры, известной как Игра Ур или Игра двадцати квадратов.