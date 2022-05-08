Учёные обнаружили «мощёную дорогу» на океанском дне

Исследователи даже опубликовали видео с этой «дорогой». Комментаторы, увидев образование, долго обмениваются мнениями о том, как это странно выглядит. Дорога, выглядящая как искусственная, и при этом находящаяся на океанском дне, где не могла бы появиться, действительно впечатляет.