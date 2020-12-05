Учёные обнаружили на Аляске супервулкан

Вулканическая система, по словам учёных, включает в себя часть небольших островов Алеутского архипелага и шесть крупных вулканов на их территории. Стоит отметить, что Алеутская островная дуга считается одним из самых активных вулканических регионов на Земле. Пока учёные насчитывают тут более 70 активных вулканов. Один из самых беспокойных — Кливленд.

Теперь геологи говорят, что Кливленд и ещё пять вулканов — это лишь части гигантского супервулкана. Учёные рассказали, что под островами в восточной части Алеутской гряды находится истинное жерло супервулкана, а сам он достигает таких же размеров, как Йеллоустоунский — размер его кальдеры достигает 55 км на 72 км.

Кальдера — это обширная котловина вулканического происхождения, которая может образоваться после катастрофического извержения. В будущем есть риск, что супервулкан на Аляске начнёт извергаться, что приведёт к серьёзным глобальным последствиям. Впрочем, пока это лишь предположения.