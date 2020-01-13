Учёные обнаружили на Эвересте траву вместо снега

Учёные использовали данные по спутников, чтобы измерить масштабы растительного покрова. В основном исследователей интересовало пространство между постоянной «зелёной» и снежной зоной. Как правило, там появляется сезонный снег.

Результаты исследования, охватывающего период с 1993 по 2018 годы, показали увеличение растительности в данных зонах. Наиболее серьёзные изменения наблюдались на высоте 5000-5500 метров. В самой работе не анализируются причины такой ситуации, однако она хорошо согласуется с теоретической моделью, по которой в Гималаях уменьшаются области с неподходящим для растений климатом. Происходит это, конечно, из-за глобального потепления.