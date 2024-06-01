Учёные обнаружили на Марсе остатки существования супервулкана

Кратер имеет диаметр всего несколько метров; по мысли астрономов, это может быть лавовая трубка — углубление, по которому наружу из супервулкана выходила лава, соединяющее поверхность Красной планеты с системами подповерхностных пещер, или это может быть жерло вулкана, которое подобно шахтному стволу может уходить вглубь планеты.

Нужны дополнительные исследования и расчёты: пока учёные склоняются к тому, что глубина кратера может достигать 10 км. Находится это место на горе Арсия — остатках спящего марсианского вулкана Арсия Монс.

Если подтвердится, что обнаруженный кратер — действительно лавовая трубка, тогда учёные начнут рассчитывать, как в таких нишах можно обустроить потенциальные базы первых марсианских колонистов.

Но всё может оказаться проще: подобные лавовые трубки — ямные кратеры — разбросаны на остывших вулканах на Гавайях. И если на Марсе обнаружили что-то подобное, то этот картер не связан с лавовыми трубками и пещерами, и имеет небольшую глубину.