Наука и технологии
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Учёные обнаружили негативное влияние марихуаны на будущее потомство курильщика
Правда, как обычно, на мышах
Учёные из Университета Дьюка в США обнаружили негативное влияние марихуаны на будущее потомство курильщика. Эксперименты на мышах показали, что употребление наркотического средства может вызывать у детей аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Исследователи воздействовали марихуаной на самцов перед спариванием в течение 28 дней. Дозы для животных были меньше, чем в среднем для человека (в расчёте на килограмм веса). Самки наркотическое средство не получали. В итоге у потомства экспериментальных мышей наблюдались нарушения, аналогичные тем, что вызывают табачный дым и пестициды.
Учёные говорят, что результаты исследования можно перенести с мышей на человека, так как у представителей обоих видов задействованы одни и те же нейронные контуры.