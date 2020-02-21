Учёные обнаружили негативное влияние марихуаны на будущее потомство курильщика

Исследователи воздействовали марихуаной на самцов перед спариванием в течение 28 дней. Дозы для животных были меньше, чем в среднем для человека (в расчёте на килограмм веса). Самки наркотическое средство не получали. В итоге у потомства экспериментальных мышей наблюдались нарушения, аналогичные тем, что вызывают табачный дым и пестициды.

Учёные говорят, что результаты исследования можно перенести с мышей на человека, так как у представителей обоих видов задействованы одни и те же нейронные контуры.