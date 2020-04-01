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Учёные обнаружили негативные последствия использования смартфонов маленькими детьми
И речь даже не о проблемах со зрением
Учёные из Калифорнийского университета в Дэйвисе обнаружили негативные последствия использования смартфонов маленькими детьми. И речь даже не о проблемах со зрением или осанкой.
Исследователи оценивали у группы детей способности к самоконтролю и планированию. Исследование длилось почти 2,5 года. Учёные наблюдали детей в возрасте от 32 до 47 месяцев. Во время отдельных сеансов авторы исследования просили детей выполнять задания, с помощью которых можно было проверить их навыки саморегуляции и самоконтроля.
Как оказалось, эти навыки были хуже развиты у детей, которые начали пользоваться смартфонами, планшетами, компьютерами раньше, чем их сверстники.
Навыки самоконтроля важны потому, что в будущем могут определять успешность ребёнка в учёбе и даже во взрослой жизни.