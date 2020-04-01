Учёные обнаружили негативные последствия использования смартфонов маленькими детьми

Исследователи оценивали у группы детей способности к самоконтролю и планированию. Исследование длилось почти 2,5 года. Учёные наблюдали детей в возрасте от 32 до 47 месяцев. Во время отдельных сеансов авторы исследования просили детей выполнять задания, с помощью которых можно было проверить их навыки саморегуляции и самоконтроля.

Как оказалось, эти навыки были хуже развиты у детей, которые начали пользоваться смартфонами, планшетами, компьютерами раньше, чем их сверстники.

Навыки самоконтроля важны потому, что в будущем могут определять успешность ребёнка в учёбе и даже во взрослой жизни.