Учёные обнаружили неожиданное преимущество любителей вечеринок

Такие люди проще справляются со стрессом и депрессией. Те же, кто предпочитает всё своё время стараться быть продуктивным, склонны к психическим расстройствам.

Учёные, впрочем, сделали такой вывод на небольшой и не самой разнородной выборке. Они опросили 199 студентов. Участники должны были оценить, насколько им нравятся разные виды досуга. Потом их попросил пройти тесты на уровень счастья, депрессии, беспокойства и стресса.

Анализ ответов показал закономерность: чем больше человеку не нравились вечеринки, тем выше у него был уровень стресса.

Стоит отдать учёным должное — чуть позже они подтвердили свои результаты в другом эксперименте с 302 участниками.