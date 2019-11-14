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Учёные обнаружили неожиданную опасность сладостей

Объедаться ими на выходных не стоит
Канадские учёные обнаружили, что употребление значительного количества сахара за небольшой промежуток времени может вызывать воспаление кишечника.

Об этом сказано в пресс-релизе исследователей из Университета Альберты в Канаде. Они проводили эксперименты на мышах. Оказалось, что два дня диеты с высоким содержанием сахара провоцируют у животных усиление восприимчивости к химическим веществам, вызывающим колит. По сути, в кишечнике из-за превышения концентрации определённых веществ начинают размножаться условно-патогенные бактерий, вызывающие воспаления.

Учёным удалось облегчить состояние мышей с помощью добавления в рацион короткоцепочечных жирных кислот. Хоть исследование и проводилось на животных, авторы работы отметили, что результаты его согласуются с ранними наблюдениями за пациентами с воспалительными заболеваниями кишечника. Они часто жалуются на обострение симптомов из-за изменений в рационе.