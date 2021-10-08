Учёные обнаружили неожиданную пользу от массажа

Наука и технологии
Сегодня в 13:37
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Учёные обнаружили неожиданную пользу от массажаМассаж делали с помощью робота
Учёные провели эксперимент с роботизированной системой и увидели, что механотерапевтический массаж помогает в процессе регенерации мышечных тканей.
Учёные пояснили, что иммунные клетки играют важную роль в ответе скелетной мышечной ткани на повреждение. Исследователи изучили эффект механического давления на регенерацию мышц задних конечностей после внутримышечной инъекции миотоксина и ишемии у мышей.
Учёные увидели, что массаж с помощью роботизированной системы с мягким воздействием способствовал удалению нейтрофилов, сокращал провоспалительные цитокины и хемокины, а также улучшал состав и функцию мышечных волокон.
Авторы научной работы пришли к выводу, что механическая стимуляция (механотерапия) может способствовать восстановлению скелетных мышц. Это открытие поможет создать новые методы терапии при повреждении мышц.