Учёные обнаружили неожиданную пользу от массажа

Учёные пояснили, что иммунные клетки играют важную роль в ответе скелетной мышечной ткани на повреждение. Исследователи изучили эффект механического давления на регенерацию мышц задних конечностей после внутримышечной инъекции миотоксина и ишемии у мышей.

Учёные увидели, что массаж с помощью роботизированной системы с мягким воздействием способствовал удалению нейтрофилов, сокращал провоспалительные цитокины и хемокины, а также улучшал состав и функцию мышечных волокон.

Авторы научной работы пришли к выводу, что механическая стимуляция (механотерапия) может способствовать восстановлению скелетных мышц. Это открытие поможет создать новые методы терапии при повреждении мышц.