Учёные обнаружили новые подробности о самой большой акуле в истории

Сейчас учёные предполагают, что тело мегалодона было в действительности на много метров длиннее и, возможно, тоньше, чем считалось ранее. Об этом говорится в публикации журнала Palaeontologia Electronica.

Реконструкция внешнего вида древних вымерших животных - сложная задача. Даже при условии, что у людей есть окаменелые останки. Что касается мегалодона, то он, как и все акулы, имел хрящевой скелет, плохо сохраняющийся по сравнению с костным. В основном о нём известно по останкам зубов и многометровым окаменевшим хрящевым позвонкам.