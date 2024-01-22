Учёные обнаружили новые подробности о самой большой акуле в истории

Учёные обнаружили новые подробности о самой большой акуле в историиРечь идёт о мегалодоне
Сейчас учёные предполагают, что тело мегалодона было в действительности на много метров длиннее и, возможно, тоньше, чем считалось ранее. Об этом говорится в публикации журнала Palaeontologia Electronica.
Реконструкция внешнего вида древних вымерших животных - сложная задача. Даже при условии, что у людей есть окаменелые останки. Что касается мегалодона, то он, как и все акулы, имел хрящевой скелет, плохо сохраняющийся по сравнению с костным. В основном о нём известно по останкам зубов и многометровым окаменевшим хрящевым позвонкам.
Специалисты полагают, что мегалодон, скорее всего, был больше похож не на фургон, а на автобус по форме тела. Более стройное тело может означать, что эта акула не была таким сильным хищником, как большие белые акулы. Это соответствует недавнему исследованию, посвящённому форме чешуи мегалодона. Оно показало, что акула сама по себе была «медленным крейсером», способным развивать скорость на коротких дистанциях.