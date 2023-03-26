Учёные обнаружили новый признак приближения старческого слабоумия

Исследователи наблюдали за 560 людьми в возрасте 70 лет и старше. Авторы научной работы оценивали их умственные способности каждые полгода в течение 36 месяцев, а затем каждый год в течение шести лет.

Оказалось, что у тех, кто в течение указанного периода пережил послеоперационные галлюцинации и искажения восприятия, умственные способности снижались на 40% быстрее.