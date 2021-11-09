Учёные обнаружили новый вид динозавров из Гренландии

Учёные составили цифровые 3D-модели костей, чтобы понять, что они уникальны. Новому динозавру решили дать название Issi saaneq, что в переводе с языка эскимосов Гренландии означает «холодная кость».

Issi saaneq жил около 214 млн лет назад. Тогда Гренландия действительно была зелёной. Оказалось, что учёные нашли один череп подростка и один почти взрослой особи.