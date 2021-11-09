Учёные обнаружили новый вид динозавров из Гренландии

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Учёные обнаружили новый вид динозавров из ГренландииУ них были длинные шеи
Палеонтологи открыли новый вид гренландских динозавров. Это был растительноядный ящер с длинной шеей.
Первые останки динозавра были найдены ещё в 1994 году в Восточной Гренландии. Это были два черепа, и учёные приняли их за останки известного платеозавра. Однако теперь исследователи выяснили, что черепа принадлежали совершенно новому виду динозавров.
phys.org
Учёные составили цифровые 3D-модели костей, чтобы понять, что они уникальны. Новому динозавру решили дать название Issi saaneq, что в переводе с языка эскимосов Гренландии означает «холодная кость».
Issi saaneq жил около 214 млн лет назад. Тогда Гренландия действительно была зелёной. Оказалось, что учёные нашли один череп подростка и один почти взрослой особи.
Источник: Naked Science