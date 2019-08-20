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Учёные обнаружили очередную опасность смартфонов для мозга

Смартфон не поможет отдохнуть от работы
Нам становится всё тяжелее сосредоточиться на деле, так как нас постоянно отвлекают смартфоны. Иногда мы воспринимаем проверку сообщений и обновлений в соцсетях как разгрузку и отдых от работы. Однако учёные предупреждают: такой способ «передышки» делает нас ещё более уставшими и мешает выполнять работу качественно.

К такому выводу пришли исследователи из Ратгерского университета в США. В их исследовании участвовали 414 студентов. Суть эксперимента заключалась в следующем: участники должны были составлять анаграммы из двадцати наборов букв. Сначала в ход шли первые десять наборов, затем студенты уходили на перерыв, а потом доделывали оставшуюся половину.

В перерыве участникам предлагали сделать три покупки в магазине за определённую цену, а затем обосновать выбор. Участники из разных групп выполняли задание на смартфоне, компьютере или на бумаге. Также была контрольная группа, в которой студенты складывали анаграммы без перерыва.

Как выяснилось, пользовавшиеся смартфонами участники потратили на выполнение тестов на 19% больше времени, чем остальные. Да и результат их в итоге казался хуже.

Учёные предположили, что использование смартфона приводит к истощению интеллектуальных ресурсов.

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