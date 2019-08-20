Учёные обнаружили очередную опасность смартфонов для мозга

К такому выводу пришли исследователи из Ратгерского университета в США. В их исследовании участвовали 414 студентов. Суть эксперимента заключалась в следующем: участники должны были составлять анаграммы из двадцати наборов букв. Сначала в ход шли первые десять наборов, затем студенты уходили на перерыв, а потом доделывали оставшуюся половину.

В перерыве участникам предлагали сделать три покупки в магазине за определённую цену, а затем обосновать выбор. Участники из разных групп выполняли задание на смартфоне, компьютере или на бумаге. Также была контрольная группа, в которой студенты складывали анаграммы без перерыва.

Как выяснилось, пользовавшиеся смартфонами участники потратили на выполнение тестов на 19% больше времени, чем остальные. Да и результат их в итоге казался хуже.

Учёные предположили, что использование смартфона приводит к истощению интеллектуальных ресурсов.