Авторы научной работы проанализировали 49 случаев заражения разными штаммами SARS-CoV-2. Пациенты, у которых взяли образцы биоматериала, переносили болезнь протекала бессимптомно или легко. Кроме того, исследователи провели любопытный эксперимент.

Они просили добровольцев с COVID-19 трижды повторять алфавит или петь песню «С днём рождения тебя». Регистраторы показали, что переносчики альфа-штамма коронавируса выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, кто был носителем уханьского вируса.

Кроме того, учёные подтвердили, что ношение масок снижает риск передачи вируса на 50%.

Напомним, штамм «альфа» в ещё СМИ называли британским.