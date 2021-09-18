Учёные обнаружили опасное свойство мутировавшего коронавируса

Наука и технологии
Сегодня в 17:39
1 мин.
Учёные обнаружили опасное свойство мутировавшего коронавирусаЛучше не переставать носить маски
Учёные из Университета Мэриленда в США изучили мутировавший коронавирус SARS-CoV-2. Оказалось, что он развил неприятное свойство.
Авторы научной работы проанализировали 49 случаев заражения разными штаммами SARS-CoV-2. Пациенты, у которых взяли образцы биоматериала, переносили болезнь протекала бессимптомно или легко. Кроме того, исследователи провели любопытный эксперимент.
Они просили добровольцев с COVID-19 трижды повторять алфавит или петь песню «С днём рождения тебя». Регистраторы показали, что переносчики альфа-штамма коронавируса выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, кто был носителем уханьского вируса.
Кроме того, учёные подтвердили, что ношение масок снижает риск передачи вируса на 50%.
Напомним, штамм «альфа» в ещё СМИ называли британским.