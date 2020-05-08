Наука и технологии
Вчера 19:58
Учёные обнаружили опасность алкоголя для азиатов
Всё дело в генетических особенностях
Учёные обнаружили опасность алкоголя для азиатов. Как оказалось, из-за наличия мутации в одном гене спиртное может легко спровоцировать рак желудка.
Исследование опубликовали в журнале Science Advances. Учёные изучили генетический материал 513 пациентов с раком желудка. Среди них 319 человек были азиатами, а 212 — представителями других этносов.
У некоторых из пациентов рак желудка был ассоциирован с употреблением алкоголя и мутацией в гене ALDH2. Этот ген кодирует белок альдегиддегидрогеназу (ALDH). Он участвует в метаболизме этанола, то есть спирта.
Учёные также увидели связь между раком желудка и мутациями в гене CDH1, которые тоже чаще встречались у азиатов, в частности японцев и корейцев.