Учёные обнаружили опасность алкоголя для азиатов

Исследование опубликовали в журнале Science Advances. Учёные изучили генетический материал 513 пациентов с раком желудка. Среди них 319 человек были азиатами, а 212 — представителями других этносов.

У некоторых из пациентов рак желудка был ассоциирован с употреблением алкоголя и мутацией в гене ALDH2. Этот ген кодирует белок альдегиддегидрогеназу (ALDH). Он участвует в метаболизме этанола, то есть спирта.

Учёные также увидели связь между раком желудка и мутациями в гене CDH1, которые тоже чаще встречались у азиатов, в частности японцев и корейцев.