Учёные обнаружили опасность йода для человечества

Дело в том, что йод участвует в реакциях, которые разрушают озон и приводят к образованию новых частиц, изменяющих свойства облаков. Известно, что количество данного вещества в атмосфере повышено из-за антропогенных выбросов. Но учёные точно не знали, какой вклад в разрушение озонового слоя вносит наличие йода в стратосфере.

Авторы новой работы выполнили серию полётов и количественно определили содержание радикалов монооксида йода и частиц йода в стратосфере. В итоге учёные установили, что суммарно в данный слой атмосферы попадает примерно 0,8 триллионных долей по объёму неорганических соединений йода.

На соединения йода учёные возложили 32% вины за разрушение озонового слоя галогенами. В целом, влияние йода на истощение озонового слоя в стратосфере исследователи оценили в 7%.