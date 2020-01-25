Учёные обнаружили опасность проживания рядом с дорогой

Исследователи сообщили о повышенной опасности развития деменции, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и рассеянного склероза для жителей домов рядом с проезжей частью. При этом указанные болезни — одни из ведущих причин смерти и инвалидности во всём мире.

Учёные изучили данные о здоровье 678 тысяч канадцев в возрасте 45-84 лет и сопоставили их с информацией об условиях, в которых проживали люди. Всего за время исследования было зарегистрировано 13 тысяч случаев слабоумия, 4101 случай болезни Паркинсона, 1277 случаев болезни Альцгеймера и 658 случаев рассеянного склероза.

Оказалось, что проживание менее чем в 50 метрах от крупной дороги или менее чем в 150 метрах от шоссе связано с более высоким риском развития заболеваний. В случае с болезнью Паркинсона и деменцией риск увеличивался на 7% и 14% соответственно. В то же самое время проживание рядом с зелёными насаждениями защищает от развития неврологических расстройств.