Учёные обнаружили «побег» планеты из Солнечной системы

Сегодня в 15:17
1 мин.
Учёные обнаружили «побег» планеты из Солнечной системыПоэтому мы не можем найти планету X
Учёные сделали около 14 тысяч симуляций развития Солнечной системы и увидели, что загадочная гигантская планета, которую ищут последние годы, могла просто «сбежать» от звезды.
Моделирование, описанное в статье в журнале Nature, показало, что на заре Солнечной системы газовые планеты-гиганты имели круглые и регулярные орбиты. Но вокруг Солнца в то время был протопланетный диск из газа. Внутри него звезда нагревалась и «вытесняла» газ из диска. Этот газ уводил за собой газовые планеты-гиганты.
Планетам земной группы повезло больше: они сформировались уже после этого периода нестабильности. А вот предполагаемая гигантская Девятая планета могла быть вытеснена из ранней Солнечной системы. Именно поэтому попытки её найти были безуспешными.