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Учёные обнаружили положительное влияние хорошего образования на продолжительность жизни
Даже уровень дохода влияет не так сильно
Учёные из Йельского университета и Университета Алабамы обнаружили положительное влияние хорошего образования на продолжительность жизни. Даже уровень дохода и раса являются не такими важными факторами.
Исследователи проанализировали данные, собранные в течение 30 лет. Всего в исследовании участвовали 5114 человек из разных городов США. В начале периода наблюдений им было примерно 20 лет, а в конце — уже за 50. За всё это время умерли 395 человек.
Как увидели учёные, среди тех участников, которые не имели высшего образования, смертность составила 13%. Что касается тех, кто закончил колледж или университет, то показатель был равен лишь 5%.
Исследователи, опираясь на свою работу, считают, что правительству следует сделать образование более доступным.