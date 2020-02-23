Учёные обнаружили положительное влияние хорошего образования на продолжительность жизни

Исследователи проанализировали данные, собранные в течение 30 лет. Всего в исследовании участвовали 5114 человек из разных городов США. В начале периода наблюдений им было примерно 20 лет, а в конце — уже за 50. За всё это время умерли 395 человек.

Как увидели учёные, среди тех участников, которые не имели высшего образования, смертность составила 13%. Что касается тех, кто закончил колледж или университет, то показатель был равен лишь 5%.

Исследователи, опираясь на свою работу, считают, что правительству следует сделать образование более доступным.