Учёные обнаружили пользу антибиотиков в борьбе со старческим слабоумием

Лобно-височная деменция, как правило, начинает развиваться в возрасте от 40 до 65 лет и является второй по распространённости после болезни Альцгеймера. Некоторые пациенты с лобно-височной деменцией имеют особую генетическую мутацию, из-за которой клетки мозга не могут вырабатывать белок програнулин. Из-за это, как считают исследователи, развивается заболевание.

В ходе экспериментов учёные увидели, что при использовании аминогликозидных антибиотиков нейроны с такой мутацией начинают синтезировать указанный белок. Исследователи вводили молекулы лекарственного вещества в клетки и наблюдали эффект. Это открытие может помочь в дальнейшей разработке препаратов против деменции.