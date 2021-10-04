Учёные обнаружили последствия гипертонии для мозга

Речь шла о пациентах, у которых диагностировали гипертонию, то есть высокое кровяное давление, в раннем возрасте. Учёные использовали данные Британского биобанка.

Сначала исследователи сравнили объём мозга пожилых людей с нормальным кровяным давлением и пациентов с гипертонией. Оказалось, что если у человека повышенное кровяное давление было диагностировано до 55 лет, то его мозг был меньше. Чем раньше выявляли гипертонию, тем значительнее было это уменьшение.

Кроме того, у людей с гипертонией был выше риск развития сосудистой деменции — на 45% выше, если повышенное давление выявили в возрасте от 45 до 54 лет и на 69% — если в возрасте от 35 до 44 лет.