Учёные обнаружили признак высокого риска смерти

Такое состояние называют лимфопенией. Исследователи увидели, что пациенты с низким показателем лимфоцитов в крови имели высокий риск смерти, независимо от любого другого фактора риска.

Стоит отметить, что лимфопению часто обнаруживают во время обычных анализов крови. Только вот, как правило, пациентов не направляют на дальнейшее обследование. Дело в том, что лимфопения не считает угрожающим жизни состоянием.

Исследование учёных однако показало, что низкое количество лимфоцитов в крови может быть связано с увеличением риска смерти от любой причины в 1,6 раза и повышением риска смерти от рака, сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний, инфекций и других причин в 1,5–2,8 раза.

Кроме того, лимфопения чаще развивается у пожилых людей.