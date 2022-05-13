Учёные обнаружили сходство в сексуальном поведении между людьми и шимпанзе

Известно, что у мужчин нередко случается ночная или утренняя эрекция. У животных обнаружить такое довольно сложно. Учёные нашли выход: они использовали ИК-камеру, способную фиксировать наличие ночной эрекции.

С её помощью исследователи наблюдали за 12 самцами шимпанзе шесть ночей подряд. У восьми из 12 обезьян удалось зафиксировать ночную эрекцию. Более 75% таких случаев происходили при переходе от сна к бодрствованию. Это указывает на связь эрекции с фазами быстрого сна. Такое наблюдаеся и у людей.

Кроме того, у некоторых самцов учёные заметили движения, похожие на мастурбацию. Однако концовка отличалась от человеческой: обезьяны поглощали собственную семенную жидкость. Учёные пока не смогли объяснить смысл этого действа.