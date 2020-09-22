Учёные обнаружили «скрытые» мысли в мозге человека

Во время исследования авторы работы провели эксперимент. Они дали 15 добровольцам записки, в которых было написано либо «зелёная брокколи», либо «красное яблоко». Затем участников попросили не думать о возникшем образе, но и не заменять его другим. Через 12 секунд людей спросили, смогли ли они перестать думать о записках. Восемь человек заявили, что им это удалось.

После этого исследователи провели участникам сканирование мозга. Учёные заметили, что зрительная кора продолжала реагировать на указанные выше образы. «Казалось, она воспроизводила их без ведома человека», — поделился один из авторов исследования.